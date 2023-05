AS dukung Filipina terkait "pelanggaran" Beijing di Laut China Selatan

Baca juga: China protes Filipina setelah kapal nyaris tabrakan

Baca juga: Filipina kecam aksi berbahaya Penjaga Pantai China di LCS

Istanbul (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) menyuarakan dukungan pada Filipina, Sabtu (29/4), menyusul apa yang disebut sebagai "pelanggaran kebebasan navigasi" Beijing di Laut China Selatan."Amerika Serikat berdiri bersama Filipina dalam menghadapi pelanggaran berkelanjutan Penjaga Pantai Republik Rakyat China (RRC) atas kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Gambar dan video yang baru-baru ini dipublikasikan di media adalah pengingat gamblang tentang pelecehan dan intimidasi RRC terhadap kapal-kapal Filipina saat mereka melakukan patroli rutin di dalam zona ekonomi eksklusif mereka," kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan.AS mendesak "Beijing untuk menghentikan perilaku provokatif dan tidak amannya," serta AS juga mengemukakan bahwa pihaknya "terus melacak dan memantau interaksi tersebut dengan seksama.""Amerika Serikat mendukung sekutu kami Filipina dalam menegakkan tatanan aturan maritim internasional dan menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata di Pasifik, yang meliputi Laut China Selatan, terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang, termasuk Penjaga Pantai, akan mengaktifkan komitmen pertahanan timbal balik AS di bawah Pasal IV Perjanjian Pertahanan Bersama Filipina AS 1951," katanya.Pernyataan tersebut datang setelah Filipina menuduh China, Jumat (28/4), melakukan "taktik agresif" di laut saat sebuah kapal penjaga pantai China menghalangi kapal patroli Filipina di area sengketa beting di Laut China Selatan minggu lalu.Manila dan Beijing masing-masing memiliki klaim terhadap area di Laut China Selatan yang disengketakan.Sengketa tersebut telah menyebabkan ketegangan terus-menerus antara negara yang bertetangga dalam batas perairan itu.Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023