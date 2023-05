Menlu China bertemu Dubes AS, serukan kemitraan rasional

AS tidak bisa bicara tentang perlunya komunikasi namun tetap menekan dan menjauhkan China dari negara lain,

Beijing (ANTARA) - Menteri Luar Negeri China Qin Gang bertemu Duta Besar Amerika Serikat untuk China Nicholas Burns di Beijing, Senin.Dalam pertemuan tersebut, Qin mengingatkan pihak AS mengoreksi pandangannya terhadap China dan kembali bermitra ke jalan yang rasional."AS tidak bisa bicara tentang perlunya komunikasi namun tetap menekan dan menjauhkan China dari negara lain," kata Qin sebagaimana ditirukan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin.AS harus segera menghentikan upaya merongrong kedaulatan dan keamanan China dengan cara yang tepat dalam mengatasi isu Taiwan, demikian Qin yang juga anggota Dewan Pemerintahan China itu."Kami berharap Dubes Burns bisa melihat, mendengarkan, berinteraksi, dan berperan sebagai jembatan antara China dan AS," kata Qin yang juga mantan Dubes China untuk AS tersebut.Beberapa media mengindikasikan pertemuan tersebut sebagai pertanda adanya pertemuan lebih lanjut di tingkat pejabat senior.Sebelumnya, Menlu AS Antony Blinken pada awal Februari lalu secara tiba-tiba membatalkan kunjungannya ke Beijing setelah insiden balon mata-mata China kedapatan terbang di atas wilayah udara AS.

Pewarta: M. Irfan Ilmie

Editor: M Razi Rahman

