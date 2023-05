Industri video UHD China tembus 3 triliun yuan hingga akhir 2022

Beijing (ANTARA) - Skala industri video definisi ultratinggi (ultra-high definition/UHD) China telah melampaui 3 triliun yuan (1 yuan = Rp2.121) atau sekitar 431,8 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.722) hingga akhir 2022, menurut data industri.Dari total tersebut, Provinsi Guangdong di China selatan menyumbang 600 miliar yuan, menurut Pusat Pengembangan Industri Informasi China (China Center for Information Industry Development/CCID) di bawah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.China saat ini memiliki delapan saluran siaran 4K dan dua saluran 8K, yang membantu memperluas sektor ini, kata CCID.Negara itu juga telah mengembangkan dan mengindustrialisasi produk-produk utama termasuk kamera 8K, monitor 8K, dan sensor gambar 8K.Menurut CCID, pengembangan lebih lanjut sektor tersebut dapat berfokus pada sistem audio dan video rumah dan mobil, sistem telekonferensi, sistem streaming daring, serta sistem tampilan komersial.China menyetujui pendirian tiga pusat inovasi manufaktur nasional baru pada November lalu untuk mengembangkan industri video grafena, realitas virtual (virtual reality/VR), dan UHD.

