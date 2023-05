China setujui 56 proyek investasi aset tetap pada Januari-April 2023

Beijing (ANTARA) - Badan perencana ekonomi tertinggi China menyetujui 56 proyek investasi aset tetap dalam empat bulan pertama tahun ini, dengan nilai investasi gabungan mencapai 378,4 miliar yuan (1 yuan = Rp2.127) atau sekitar 54,25 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp14.883), tunjuk data resmi pada Rabu (17/5).Proyek-proyek tersebut sebagian besar di industri teknologi tinggi, energi, dan konservasi air, menurut Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (National Development and Reform Commission/NDRC) China.Pada April saja, 14 proyek investasi aset tetap senilai 98 miliar yuan telah disetujui, ungkap data tersebut.Investasi aset tetap, salah satu penggerak perekonomian China, naik 4,7 persen pada periode Januari hingga April, menurut data dari Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China.

