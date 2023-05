Saingi Trump, DeSantis disebut bakal maju dalam Pilpres AS 2024

Baca juga: Trump dan DeSantis diperkirakan bertarung sengit lawan Biden

Washington (ANTARA) - Gubernur Florida Ron DeSantis dari Partai Republik akan secara resmi maju dalam pencalonan pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2024 pekan depan, menurut dua sumber yang mengetahui keputusan tersebut.DeSantis, yang akan bersaing dengan Donald Trump dari Partai Republik, kemungkinan besar bakal mengajukan dokumen yang menyatakan pencalonannya pada 25 Mei, sedangkan pengumuman resmi akan dilakukan pada 29 Mei, menurut sebuah sumber.Perwakilan DeSantis belum membalas permintaan untuk komentar.Mantan Presiden AS Trump dalam beberapa pekan terakhir telah meningkatkan serangan politiknya terhadap Gubernur Florida itu dan mempertahankan keunggulannya dalam proses pemilu pendahuluan Partai Republik 2024, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos baru-baru ini.Desakan DeSantis untuk tidak ikut pemilihan presiden 2024 sebelum badan legislatif Florida menyelesaikan sesi musim semi awal bulan ini telah membuat khawatir beberapa donatur besar terkenal Republik yang ingin dia terjun lebih cepat dalam pemilu untuk melawan Trump.Serangan-serangan Trump telah merugikan posisi DeSantis dalam jajak pendapat nasional. Namun, DeSantis dan penasihatnya berharap untuk menggunakan sesi legislatif sebagai batu loncatan untuk pengumuman kampanye mereka.Anggota-anggota parlemen dari Partai Republik telah memberi DeSantis serangkaian kemenangan konservatif dalam beberapa bulan terakhir.Mereka memperluas program kupon sekolah negara bagian, melarang penggunaan uang publik dalam upaya investasi berkelanjutan, menghapus program-program keberagaman di universitas negeri, mengizinkan membawa senjata rahasia tanpa izin, serta melarang hampir semua aborsi di negara bagian itu.DeSantis telah membantu menyiapkan landasan untuk pencalonannya. Komite aksi politik yang mendukungnya, Never Back Down, yang dapat mengumpulkan dana tak terbatas, telah mempekerjakan staf di negara bagian pemungutan suara awal dan menjalankan iklan TV yang memperjuangkan DeSantis dan menjatuhkan Trump.DeSantis, 44 tahun, kembali terpilih sebagai gubernur tahun lalu. Dia mengalahkan lawannya dari Partai Demokrat dengan unggul hampir 20 persentase poin.Sumber: Reuters

Penerjemah: Shofi Ayudiana

Editor: M Razi Rahman

