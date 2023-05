Kanada akan terus latih tentara Ukraina dalam konflik dengan Rusia

Tokyo (ANTARA) - Kanada akan terus mendukung Ukraina selama dan sebanyak apa pun yang dibutuhkan dalam konflik dengan Rusia, termasuk pelatihan untuk tentara Ukraina dan mungkin juga untuk pilot, kata Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Minggu.Trudeau, yang mengaku telah menyampaikan dukungannya kepada Presiden Ukraina Voldymyr Zelenskyy pada konferensi tingkat tinggi (KTT) Kelompok Tujuh (G7) di Hiroshima, mengatakan kepada wartawan di sebuah konferensi pers "kami selalu ingin berbuat lebih" dalam hal dukungan untuk Ukraina.Trudeau dan para pemimpin negara G7 lainnya, yang termasuk Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia, pada akhir pekan ini mengirim sinyal jelas kepada Rusia mengenai dukungan kuat mereka untuk Ukraina dalam konflik antara kedua negara itu.Ketika ditanya mengenai pelatihan untuk militer Ukraina, Trudeau mengatakan Kanada akan terus melatih tentara dan mungkin akan memperluas pelatihan untuk mencakup pilot.Presiden AS Joe Biden dan pejabat senior AS pada Jumat mengatakan kepada para pemimpin G7 bahwa AS mendukung program pelatihan bersama sekutu untuk pilot Ukraina dengan pesawat F-16.Sumber: Reuters

Penerjemah: Raka Adji

Editor: M Razi Rahman

