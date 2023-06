Tujuh ilmuwan terkemuka dunia raih penghargaan Shaw Prize 2023

Hong Kong (ANTARA) - Tujuh orang ilmuwan yang telah mencatat pencapaian luar biasa dalam tiga kategori yakni astronomi, life science dan kedokteran, serta ilmu matematika pada Selasa (30/5) mendapat anugerah Shaw Prize 2023 dari Shaw Prize Foundation yang berbasis di Hong Kong.Shaw Prize merupakan sebuah penghargaan internasional untuk menghormati para individu yang mencatatkan terobosan signifikan dalam penelitian atau aplikasi akademis dan ilmiah, dan karya mereka berdampak positif serta mendalam bagi umat manusia, ujar Ketua Dewan Shaw Prize Kenneth Young dalam sebuah rilis pers.Penghargaan Shaw Prize untuk kategori Astronomi diberikan bersama kepada Matthew Bailes dari Dewan Penelitian Australia (Australian Research Council), Duncan Lorimer dan Maura McLaughlin dari West Virginia University di Amerika Serikat (AS), atas penemuan semburan gelombang radio cepat (fast radio burst).Ketiga penerima penghargaan tersebut memaparkan semburan gelombang radio cepat pertama yang ditemukan oleh umat manusia dalam sebuah makalah penelitian yang ditulis pada 2007 lalu.Penghargaan Shaw Prize untuk kategori Life Science dan Kedokteran dianugerahkan kepada Patrick Cramer dari Max Planck Society di Jerman, dan Eva Nogales dari Universitas California, Berkeley, di AS. Para peneliti ini memelopori bidang biologi struktural yang memungkinkan visualisasi di tingkat atom individu pada mesin protein yang berperan dalam transkripsi gen sebagai salah satu proses mendasar dalam kehidupan.Sementara penghargaan Shaw Prize untuk kategori Ilmu Matematika dianugerahkan terpisah kepada Vladimir Drinfeld dari Universitas Chicago di AS dan Shing-Tung Yau dari Universitas Tsinghua.Drinfeld berpartisipasi dalam peluncuran program geometris Langland, dan Yau mengerjakan persoalan matematika yang muncul dari teori relativitas umum dan teori dawai.Dibentuk pada 2002, penghargaan Shaw Prize dikelola Shaw Prize Foundation dan penganugerahan dilakukan setiap tahun sejak 2004.Tahun ini merupakan siklus ke-20 dari penghargaan itu dan upacara penganugerahannya dijadwalkan pada akhir tahun ini, tepatnya pada 12 November di Hong Kong.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

COPYRIGHT © ANTARA 2023