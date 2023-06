India mulai investigasi penyebab kecelakaan kereta pada Senin

Kharagpur, India (ANTARA) - Otoritas India memulai investigasi atas kecelakaan kereta api paling mematikan dalam lebih dari dua dekade pada Senin, setelah temuan awal menunjukkan kegagalan sinyal sebagai kemungkinan penyebab tabrakan yang menewaskan sedikitnya 275 orang dan melukai 1.200 lainnya.Kejadian tersebut terjadi pada Jumat (2/6), ketika sebuah kereta penumpang menabrak kereta barang yang tidak bergerak, melompati rel, dan menabrak kereta penumpang lain yang melintas dari arah berlawanan di dekat distrik Balasore, di negara bagian timur Odisha.Setelah upaya tanpa henti untuk menyelamatkan para korban, dan membersihkan serta memperbaiki jalur, kereta dapat kembali beroperasi di bagian jalur itu pada Minggu malam.Rekaman video yang diambil pada Senin pagi menunjukkan sebuah kereta melintas perlahan, sementara pekerjaan perbaikan berlanjut di sisi rel yang lain.Petugas kereta api dan saksi berkumpul di Kharagpur untuk menyerahkan bukti dari penyelidikan yang telah berjalan dua hari, yang dipimpin oleh A.M. Chowdhary, komisaris keselamatan kereta api untuk lingkar tenggara."Beberapa pejabat dan saksi telah bergabung dalam penyelidikan. Penyelidikan sedang dilakukan," kata seorang pejabat kereta api senior kepada wartawan, saat petugas memeriksa dokumen yang diajukan untuk diperiksa.Dewan Perkeretaapian India telah merekomendasikan agar Biro Investigasi Pusat mengambil alih penyelidikan penyebab bencana tersebut."Kita harus bergerak menuju normalisasi, tanggung jawab kita belum berakhir," kata Menteri Perkeretaapian India Ashwini Vaishnaw kepada wartawan.Investigasi awal menunjukkan Coromandel Express, menuju selatan ke Chennai dari Kolkata, keluar dari jalur utama, memasuki jalur melingkar yang digunakan untuk memarkir kereta dengan kecepatan 128 kilometer per jam, dan menabrak kereta barang yang diparkir di jalur melingkar tersebut.Tabrakan itu menyebabkan mesin dan empat atau lima gerbong pertama Coromandel Express melompati rel, terguling dan menabrak dua gerbong terakhir kereta Yeshwantpur-Howrah yang menuju ke arah berlawanan dengan kecepatan 126 kilometer per jam di jalur utama kedua.Beberapa jadwal kereta yang melewati lokasi kecelakaan dibatalkan pada Senin, tetapi kereta Coromandel Express tujuan Chennai akan melanjutkan perjalanannya pada pukul 14:50 waktu setempat untuk pertama kalinya setelah kecelakaan Jumat, kata juru bicara kereta api."Jumlah penumpang hampir menyentuh 99 persen," kata Aditya Chaudhary, kepala humas Kereta Api bagian Tenggara.Sumber: Reuters

