New York pantau kualitas udara akibat kebakaran hutan di Kanada

New York City (ANTARA) - Wilayah tengah dan timur Negara Bagian New York akan menjalani pemantauan kesehatan kualitas udara pada Rabu (7/6) seiring memburuknya kualitas udara di tengah kebakaran hutan yang berlangsung di Kanada, demikian pemerintah Negara Bagian New York mengumumkan.Tingkat polusi, baik ozon atau partikel halus, diperkirakan akan melampaui angka 100 dalam hal nilai indeks kualitas udara (air quality index/AQI), kata pemerintah negara bagian itu.Pemerintah New York City mendesak warga untuk membatasi kegiatan di luar ruangan hanya untuk kegiatan yang sangat esensial, terutama jika mereka memiliki penyakit jantung atau pernapasan, menurut sebuah unggahan di media sosial.Menurut Layanan Cuaca Nasional AS, kebakaran hutan dahsyat di Provinsi Quebec, Kanada, membawa kabut dan asap yang meluas ke wilayah Northeast dan Great Lakes di AS.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

COPYRIGHT © ANTARA 2023