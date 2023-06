The Hill: AS butuh biaya untuk hindari paradoks perawatan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) mengeluarkan biaya yang semakin besar untuk perawatan kesehatan dibandingkan negara lain mana pun di planet ini, namun outcome-nya tertinggal dibandingkan negara-negara maju lainnya, lansir laman situs berita politik AS The Hill pada Selasa (6/6)."Fakta yang memalukan ini membuat kita terobsesi untuk memangkas biaya perawatan kesehatan, mungkin agar biaya yang lebih rendah mencerminkan nilai yang lebih rendah dari investasi perawatan kesehatan kita," menurut laporan itu.Data baru yang dikumpulkan oleh KFF-Peterson Health System Tracker memberikan pengingat tepat waktu tentang urgensi untuk mengubah pola pengeluaran AS dengan berinvestasi pada penggerak nonmedis, atau penentu sosial, di bidang kesehatan, lanjut laporan tersebut.Data baru menunjukkan bahwa dari 2011 hingga 2019, meskipun AS meningkatkan investasinya dalam pembelanjaan sosial, negara tersebut terus berinvestasi secara berlebihan di bidang kesehatan dibandingkan dengan pembelanjaan sosial, sedangkan negara-negara yang setara terus melakukan hal yang sebaliknya, tulis laporan itu."Selama periode waktu yang sama, outcome kesehatan AS terus tertinggal dari negara-negara setara, dan dalam beberapa kasus, kesenjangannya semakin besar," catatnya.AS harus berinvestasi lebih besar di tahap awal pembuatan kebijakan untuk meningkatkan outcome pelayanan kesehatannya. "Jika kita akan membelanjakan hampir 20 persen dari Pendapatan Domestik bruto (PDB) untuk kesehatan, kita berhak mendapatkan nilai yang lebih baik," tambah laporan.

