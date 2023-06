Dubes Heri: Indonesia saat ini miliki postur diplomasi sangat kuat

Tokyo (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Jepang dan Federasi Mikronesia Heri Akhmadi menilai Indonesia saat ini memiliki postur diplomasi yang sangat kuat dengan memegang peranan penting, baik di kawasan maupun global.Indonesia saat ini memiliki postur diplomasi yang sangat kuat dan dihormati di kawasan dan dunia,” kata Heri dalam acara The 6Annual Scientific Symposium of Indonesian Collegians in Japan (ASSIGN) 2023 di Tokyo, Sabtu.Peran kepemimpinan Indonesia diawali dengan memegang Presidensi G20 pada 2022.Kemudian, kepemimpinan Indonesia berlanjut dengan keketuaan di ASEAN tahun ini yang diyakini menjadi modal kuat peran kepemimpinan Indonesia sebagai bagian dari solusi isu global.Indonesia belum lama juga diundang menjadi negara mitra pada Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Tujuh (KTT G7) di Hiroshima, Jepang.Menurut Heri, berbagai peran terus menjadikan Indonesia poros pemulihan ekonomi pascapandemi.Selain itu, ia juga menyoroti tiga isu utama yang akan terus menjadi perhatian bersama, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan dan transformasi digital.“Saya ingin rekan-rekan semua terus mendalami setidaknya tiga isu utama yang akan terus menjadi perhatian bersama dalam tahun-tahun ini,” katanya.Dia menambahkan melalui keahlian dan peran kita masing-masing, saya yakin bersama kita mampu menjadi bagian dari solusi isu global.Terkait ASSIGN 2023, Heri berharap pelajar dan mahasiswa Indonesia di Jepang dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif khususnya bagi penguatan hubungan Indonesia dan Jepang.Menurut dia, generasi muda terutama kalangan pelajar pun tidak terlepas dari hubungan dan diplomasi Indonesia dan Jepang.“Akademisi dan generasi muda merupakan penggerak inovasi dan kreativitas yang selalu menjadi motor perubahan menuju perbaikan,” katanya.Kegiatan itu juga sebagai bagian penting dari perayaan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang yang jatuh pada tahun ini.

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu

Editor: Yuni Arisandy Sinaga

