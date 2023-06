Summer Davos 2023 kembali digelar di China setelah 4 tahun absen

Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia Klaus Schwab berbicara saat upacara pembukaan Pertemuan Tahunan ke-14 Para Juara Baru atau Summer Davos 2023 di Kota Tianjin, China, Rabu (27/6/2023). (ANTARA/Xinhua/Zhao Zishuo )

Tianjin (ANTARA) - Pertemuan Tahunan New Champions ke-14, yang juga dikenal sebagai Forum Davos Musim Panas (Summer Davos 2023), dibuka di Tianjin, China, Selasa (27/6), kembali diselenggarakan setelah empat tahun absen.Lebih dari 1.500 peserta dari kalangan bisnis, pemerintah, organisasi internasional, dan akademisi berkumpul di kota pelabuhan di China utara itu untuk menghadiri acara selama tiga hari dengan mengusung tema Entrepreneurship: The Driving Force of the Global Economy.Dalam pidato utama pada pembukaan forum tersebut, Perdana Menteri (PM) China Li Qiang mengungkapkan bahwa selama satu dekade terakhir China telah menjadi sumber pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia yang stabil.China telah menjadi jangkar sekaligus sumber pendorong penting bagi perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di dunia, kata Li.Produk Domestik Bruto (PDB) China tumbuh 4,5 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal pertama tahun 2023 dan diperkirakan tumbuh lebih cepat pada kuartal kedua. China berada di jalur untuk mencapai target pertumbuhan di kisaran 5 persen yang ditetapkan untuk tahun 2023.Li menekankan bahwa China berharap dapat bekerja sama dengan para pengusaha dari berbagai negara untuk mendukung globalisasi ekonomi, menjunjung tinggi ekonomi pasar, mendukung perdagangan bebas, dan membawa ekonomi global ke arah masa depan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.Saat ini, lanjutnya, dunia sedang menghadapi tantangan global berupa perlambatan pertumbuhan, risiko utang, perubahan iklim, dan kesenjangan kekayaan.Sementara itu, dalam pidatonya pada upcara pembukaan forum tersebut, Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia (WEF) Klaus Schwab menyerukan upaya global untuk memerangi fragmentasi serta mendorong dialog, pemahaman, dan kolaborasi."Di masa yang akan datang, China akan terus memberikan dinamisme yang kuat bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Kami mendukung masa depan yang di dalamnya bangsa-bangsa harus bekerja sama demi kesejahteraan kolektif bagi umat manusia," ujar Schwab.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023