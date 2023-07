Melihat dari dekat sejumlah venue Universiade Chengdu

Pemandangan dalam Gimnasium Pusat Olahraga Shuangliu. (Foto milik situs web Chengdu Universiade)

An aerial view of Qingbaijiang Sports Center Gymnasium. (Photo courtesy of Chengdu Universiade website)

Pemandangan dalam Chengdu Modern Pentathlon Center Swimming and Fencing Hall. (Foto milik situs web Chengdu Universiade)

Chengdu (ANTARA) - Delapan hari lagi Pesta Olahraga Universitas Sedunia Musim Panas (Universiade) 2021 Chengdu akan dibuka. Berbagai pertandingan dalam ajang tersebut akan digelar di 27 venue kompetisi, yang merupakan gabungan antara bangunan baru dan bangunan yang sudah ada.Reporter Xinhua mengulas beberapa venue, serta Desa Atlet Universiade yang akan menjadi rumah bagi para atlet selama mereka berada di Chengdu.Stadion itu akan berfungsi sebagai venue pertandingan dan pemanasan untuk cabor atletik dalam gelaran Pesta Olahraga Universitas Sedunia Musim Panas FISU Chengdu. Cabor atletik akan dipertandingkan mulai 1 hingga 6 Agustus, dengan memperebutkan total 50 medali emas.Shuangliu Sports Center Gymnasium mencakup area bangunan seluas 14.600 meter persegi. Dua FoP dengan 14 lapangan bulu tangkis dan sebuah area pemanasan disediakan di venue itu. FoP utama di venue itu berukuran 45x28 meter, dan tinggi bangunannya mencapai 21 meter. Qingbaijiang Sports Center Gymnasium memiliki area bangunan seluas 11.800 meter persegi, dengan satu lantai struktur utama dan tiga lantai struktur tambahan. FoP di gimnasium itu berukuran 54x34 meter, dan tinggi bangunannya mencapai 29 meter.Gimnasium itu akan berfungsi sebagai venue kompetisi dan pemanasan untuk cabor bulu tangkis selama gelaran Pesta Olahraga Universitas Sedunia Musim Panas FISU Chengdu. Cabor bulu tangkis akan diadakan mulai 30 Juli hingga 7 Agustus, dengan memperebutkan total enam medali emas.Qingbaijiang Sports Center Gymnasium memiliki area bangunan seluas 11.800 meter persegi, dengan satu lantai struktur utama dan tiga lantai struktur tambahan. FoP di gimnasium itu berukuran 54x34 meter, dan tinggi bangunannya mencapai 29 meter.Chengdu Modern Pentathlon Center Swimming and Fencing Hall memiliki area bangunan seluas 24.400 meter persegi, dengan empat lantai dasar, dan satu lantai parsial di bagian basemen. Ketinggian puncak bangunan (atap) venue mencapai 34,69 meter. Kolam di venue itu berukuran 50x25 meter dan memiliki kedalaman 2,7 meter.Gimnasium itu akan berfungsi sebagai venue kompetisi dan pemanasan untuk cabor bola basket selama gelaran Universiade. Cabor bola basket akan dipertandingkan mulai 28 Juli hingga 6 Agustus, dengan memperebutkan total dua medali emas.Chengdu Modern Pentathlon Center Swimming and Fencing Hall memiliki area bangunan seluas 24.400 meter persegi, dengan empat lantai dasar, dan satu lantai parsial di bagian basemen. Ketinggian puncak bangunan (atap) venue mencapai 34,69 meter. Kolam di venue itu berukuran 50x25 meter dan memiliki kedalaman 2,7 meter.Chengdu Modern Pentathlon Center Swimming and Fencing Hall akan berfungsi sebagai venue kompetisi dan pemanasan untuk cabor polo air selama gelaran Universiade. Cabor polo air akan diadakan mulai 27 Juli hingga 8 Agustus, dengan memperebutkan total dua medali emas.

