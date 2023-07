Kapal selam bertenaga nuklir AS tiba di Korsel untuk antisipasi Korut

Seoul (ANTARA) - Kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat USS Annapolis tiba di Korea Selatan pada Senin ketika kedua negara beraliansi itu berusaha meningkatkan aset strategis AS untuk menghadapi Korea Utara.USS Annapolis memasuki pangkalan angkatan laut di Pulau Jeju untuk memuat pasokan militer sambil melakukan misi operasional yang tidak ditentukan, kata AL Korsel."Angkatan laut kedua negara berencana memperkuat postur pertahanan gabungan dengan kedatangan USS Annapolis, dan melakukan kegiatan pertukaran untuk memperingati 70 tahun aliansi tersebut," kata AL Korsel dalam sebuah pernyataan.Beberapa hari sebelumnya, kapal selam rudal balistik AS, USS Kentucky, berlabuh di Korsel pekan lalu.Kunjungan itu merupakan kali pertama sejak kedatangan sebuah kapal selam bersenjata rudal balistik nuklir AS pada 1980-an dan bertepatan dengan dimulainya pembicaraan AS-Korsel untuk mengoordinasikan tanggapan jika terjadi perang nuklir dengan Korut.Korut meluncurkan dua rudal balistik pada Rabu (19/7), beberapa jam setelah kunjungan USS Kentucky, dan kembali menembakkan beberapa rudal jelajah pada Sabtu (22/7).USS Annapolis tidak dilengkapi senjata nuklir seperti USS Kentucky dan memiliki kemampuan khusus dalam perang laut.Kapal tersebut bergabung dalam latihan anti kapal selam trilateral dengan Korsel dan Jepang pada September lalu di perairan internasional di semenanjung Korea.Sumber: Reuters

