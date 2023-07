Indeks pengeluaran konsumsi pribadi AS naik 3 persen pada Juni

New York City (ANTARA) - Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (personal consumption expenditures/PCE) Amerika Serikat (AS), indikator inflasi prioritas bank sentral AS Federal Reserve (The Fed), naik 3 persen pada Juni dalam periode setahun terakhir, demikian dilaporkan Departemen Perdagangan AS pada Jumat (28/7).Ini adalah kenaikan tahunan terendah sejak Maret 2021.Angka tersebut tercatat setelah lonjakan sebesar 3,8 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Mei yang menunjukkan indikasi terbaru bahwa inflasi semakin mereda.Dalam basis bulanan, indeks harga PCE naik 0,2 persen bulan lalu setelah kenaikan 0,1 persen pada Mei, menurut laporan tersebut.Indeks PCE inti, yang tidak menyertakan harga pangan dan energi yang bersifat volatil, naik 4,1 persen pada Juni dari setahun lalu, turun dari kenaikan 4,6 persen pada Mei.Tingkat tahunan PCE inti pada Juni merupakan yang terendah sejak September 2021, namun masih jauh di atas target inflasi The Fed yaitu 2 persen.Pejabat The Fed mengamati indeks PCE dengan cermat karena indeks itu menyesuaikan dengan perubahan perilaku konsumen dan memberikan pandangan yang berbeda terhadap tren harga jika dibandingkan dengan indeks harga konsumen (consumer price index/CPI).

