New York City kesulitan mengakomodasi arus masuk pencari suaka

New York City (ANTARA) - Ratusan pencari suaka terus berdatangan ke New York City setiap hari meski otoritas mengatakan kota itu telah mencapai limit jumlah migran.Ratusan pencari suaka terlihat tidur di trotoar di luar Hotel Roosevelt, pusat penerimaan migran kota tersebut, sejak pekan lalu, sebelum kawasan itu dikosongkan pada Kamis (3/8).Rata-rata sekitar 500 pencari suaka datang ke kota tersebut per harinya, menurut laporan documentedny.com pada Jumat (4/8), mengutip pejabat kota itu."Kami terus merespons para pencari suaka, bahkan ketika kota kami mencapai titik puncaknya," ujar Wakil Wali Kota untuk Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan Anne Williams-Isom dalam konferensi pers pada Rabu (2/8).Lebih dari 95.000 pencari suaka tiba di New York City sejak musim semi lalu dan kota itu membuka 194 lokasi penerimaan migran, termasuk 13 pusat bantuan kemanusiaan skala besar, ujar Williams-Isom.

