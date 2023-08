Ekonomi Swedia diperkirakan menyusut 0,9 persen pada 2023

Stockholm (ANTARA) - Produk Domestik Bruto (PDB) Swedia diperkirakan akan menyusut 0,9 persen tahun ini, menurut Institut Riset Ekonomi Nasional (National Institute of Economic Research/NIER) pada Rabu (9/8).Dalam laporan sebelumnya yang dirilis pada akhir Juni, lembaga pemerintah itu memperkirakan PDB negara tersebut akan mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen.Untuk 2024, PDB Swedia diperkirakan akan tumbuh 1,2 persen, 0,2 poin persentase lebih lambat dibandingkan perkiraan pada Juni.Inflasi diperkirakan mencapai 8,7 persen tahun ini dan 2,7 persen pada 2024. Kedua angka tersebut tidak berubah dari prediksi sebelumnya.Suku bunga acuan bank sentral Swedia (Riksbank) diperkirakan akan mencapai 4 persen per akhir tahun ini, 0,3 poin persentase di atas prediksi NIER pada JuniNIER memperkirakan suku bunga acuan akan turun menjadi 2,8 persen per Juni 2024, 0,5 poin persentase di atas perkiraan sebelumnya.Tingkat pengangguran diperkirakan akan mencapai 7,7 persen tahun ini, naik 0,2 poin persentase dari perkiraan sebelumnya, dan 8,4 persen pada 2024, naik 0,3 poin persentase.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023