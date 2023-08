Yang perlu diketahui dari kebakaran hutan Maui di Hawaii

Hawaii (ANTARA) - Kebakaran hutan di Maui, Hawaii, sudah merenggut paling sedikit 99 nyawa manusia, memaksa puluhan ribu penduduk dan turis mengungsi dari pulau itu, serta menghancurkan kota wisata bersejarah Lahaina.Ini adalah kebakaran paling mematikan di AS dalam kurun satu abad terakhir.Pulau Hawaii yang biasa disebut Big Island juga tengah berusaha keras menghadapi kebakaran hutan, yang tidak menimbulkan korban jiwa.Berikut sejumlah pertanyaan dan jawaban penting mengenai kebakaran dahsyat itu:Petugas pemadam kebakaran masih berjuang memadamkan api. 85 persen area kebakaran di Lahaina yang mencapai area seluas 880 hektare sudah dikendalikan, kata Maui County.65 persen area kebakaran lain di pedalaman/Kula dan menghanguskan area seluas 270 hektare juga sudah dijinakkan. Kebakaran-kebakaran kecil di berbagai tempat lainnya kini sudah 100 persen diatasi.Kebakaran yang dimulai 8 Agustus malam itu meluluhlantakkan Lahaina. Kota berpenduduk sekitar 13.000 orang di barat laut Maui ini pernah menjadi pusat perburuan paus dan ibu kota Kerajaan Hawaii. Kota ini dikunjungi 2 juta wisatawan setiap tahun.Anjing-anjing pelacak mencari para korban di dalam reruntuhan yang hangus di Lahaina. Pemerintah menyatakan jumlah korban tewas mungkin bertambah.Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) memperkirakan butuh dana sebesar 5,5 miliar dolar AS untuk membangun lagi kota tersebut.Kebakaran Maui adalah kebakaran hutan paling mematikan di AS sejak 1918, ketika kebakaran melanda Cloquet di Minnesota utara, yang berkobar selama lebih dari empat hari, merenggut korban 453 jiwa, kata National Fire Protection Association (NFPA).Kebakaran paling mematikan sepanjang sejarah AS adalah kebakaran Peshtigo di Wisconsin pada 1871. Kebakaran ini merenggut 1.152 nyawa manusia.Kebakaran Hawaii juga menjadi bencana paling mematikan yang melanda kepulauan itu sejak tsunami 1990 yang menewaskan 61 orang. Tsunami itu terjadi setahun setelah Hawaii menjadi negara bagian AS.Sejumlah warga Maui mempertanyakan apakah perlu langkah lebih banyak lagi untuk bisa memperingatkan mereka (mengenai bakal datangnya bencana).Sejumlah saksi mata mengaku tidak begitu diperingatkan. Mereka mengungkapkan bahwa teror yang menimpa mereka terjadi begitu cepat saat kobaran api menghancurkan Lahaina dalam waktu sekejap. Beberapa orang sampai terjun ke Lautan Pasifik untuk menyelamatkan diri dari api.Sirene yang dipasang di sekitar pulau dan dimaksudkan sebagai peringatan dini bakal terjadinya bencana alam, ternyata tidak berbunyi. Listrik dan jaringan ponsel yang mati telah menghambat sampainya bentuk peringatan dini lainnya.Gubernur Hawaii Josh Green pada Minggu menjanjikan penyelidikan atas respons dan sistem peringatan dini.Penyebab kebakaran belum diketahui. Layanan Cuaca Nasional sudah mengeluarkan peringatan angin kencang dan cuaca kering untuk Kepulauan Hawaii. Peringatan itu adalah kondisi awal bakal terjadinya kebakaran hutan.Hampir 85 persen kebakaran hutan di AS disebabkan oleh manusia, kata Dinas Kehutanan AS. Sedangkan penyebab alaminya bisa termasuk petir dan aktivitas gunung berapi.Di Hawaii, kurang dari 1 persen kebakaran disebabkan oleh penyebab alami, kata Elizabeth Pickett, direktur eksekutif Hawaii Wildfire Management Organization.Kepulauan Hawaii memiliki enam gunung berapi aktif, termasuk satu di Maui. Penyebaran rumput non-asli yang mudah terbakar di area bekas lahan pertanian dan hutan telah menciptakan bahan kecil mudah terbakar yang memperbesar risiko dan memperparah kebakaran.Panas yang memecahkan rekor musim panas ini turut menyumbang terjadinya kebakaran hutan yang luar biasa parah di Eropa dan Kanada bagian barat.Para ilmuwan menyebutkan perubahan iklim akibat penggunaan bahan bakar fosil, telah menimbulkan peristiwa-peristiwa cuaca ekstrem yang muncul lebih sering dan lebih dahsyat.Hawaii, yang menjadi negara bagian AS ke-50 pada 1959, adalah negara bagian kepulauan yang terletak sekitar 3.200 km di sebelah barat daratan AS.Kepulauan ini terdiri dari delapan pulau utama, termasuk Hawaii, yang dikenal sebagai Big Island. Pulau Maui terletak di sebelah utara dan barat Pulau Hawaii.

Penerjemah: Jafar M Sidik

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023