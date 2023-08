AS dinilai tak siap hadapi musim panas mematikan

New York (ANTARA) - Suhu ekstrem di seantero Amerika Serikat (AS) membuat kalangan lanjut usia (lansia), para pekerja, dan orang-orang di luar ruangan berisiko sangat besar terkena penyakit yang berkaitan dengan cuaca panas ekstrem atau bahkan kematian, demikian lapor Politico, Minggu (20/8)."Sejumlah pejabat kesehatan masyarakat khawatir wilayah-wilayah metropolitan AS tidak siap menangani frekuensi gelombang panas yang lebih tinggi," sebut laporan tersebut.Laporan itu juga menyebutkan bahwa ruang gawat darurat di Texas, New Mexico, Oklahoma, Louisiana, dan Arkansas mencatatkan 847 penyakit terkait cuaca panas per 100.000 kunjungan ke departemen gawat darurat.Jumlah panggilan darurat 911 untuk penyakit dan cedera terkait cuaca panas di AS selama sebulan terakhir tercatat hampir 30 persen lebih tinggi dari angka rata-rata."Penghitungan resmi kerap kali hanya mencerminkan jumlah kematian akibat sengatan panas (heatstroke). Hipertermia dicantumkan dalam akta kematian tersebut. Dengan menggunakan metodologi itu, para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 700 orang di AS meninggal akibat terpapar suhu panas ekstrem secara langsung setiap tahunnya," papar laporan tersebut.Namun demikian, para ahli kesehatan lingkungan mengatakan bahwa jumlah itu terlalu rendah mengingat penghitungan tersebut mengabaikan dampak cuaca panas terhadap kondisi kesehatan kronis lainnya. Sebagai contoh, suhu panas ekstrem dapat memperburuk dampak penyakit kardiovaskular dan hal itu berpotensi memicu serangan jantung.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023