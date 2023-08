Pengguna internet di China capai 1.079 miliar

Beijing (ANTARA) - Pengguna internet di China mencapai 1,079 miliar per Juni 2023 atau naik 11,09 juta sejak Desember 2022, seiring dengan pertumbuhan yang stabil dalam infrastruktur digital dan aplikasi internet, menurut sebuah laporan pada Senin (28/8).Penetrasi internet China mencapai 76,4 persen, menurut laporan statistik mengenai perkembangan internet China yang dirilis oleh Pusat Informasi Jaringan Internet China.Terkait peningkatan infrastruktur digital, laporan tersebut mengungkapkan bahwa per Juni 2023 China memiliki 30,24 juta nama domain terdaftar, 767 juta pengguna IPv6 aktif, dan total titik akses pita lebar (broadband) 1,11 miliar.Total panjang kabel serat optik negara itu mencapai 61,96 juta kilometer.Terkait aplikasi internet, per Juni 2023, skala pengguna perpesanan instan, video internet, dan video pendek masing-masing mencapai 1,047 miliar, 1,044 miliar, dan 1,026 miliar.Laporan tersebut menyoroti bahwa jumlah pengguna layanan taksi daring (ride-hailing), pemesanan perjalanan daring, dan literatur web mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan Desember 2022, dengan peningkatan masing-masing sebesar 34,92 juta, 30,91 juta, dan 35,92 juta.Ini berarti tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 8,0 persen, 7,3 persen, dan 7,3 persen, menjadikannya aplikasi dengan pertumbuhan pengguna tercepat.

