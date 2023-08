AS umumkan bantuan militer baru senilai 250 juta dolar AS ke Ukraina

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat (AS), Selasa (29/8), mengumumkan paket bantuan militer tambahan senilai 250 juta dolar AS untuk Ukraina.Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken menyampaikan dalam sebuah pernyataan bahwa paket bantuan baru tersebut mencakup rudal AIM-9M untuk pertahanan udara, amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (High Mobility Artillery Rocket Systems), amunisi artileri 155 mm dan 105 mm, serta lebih dari 3 juta butir amunisi senjata ringan.Bantuan tersebut dikucurkan di bawah arahan Presiden AS Joe Biden dengan menggunakan Otoritas Penarikan Presiden (PDA). Persenjataan dan perlengkapan yang disediakan lewat pendekatan itu ditarik langsung dari inventaris Departemen Pertahanan (Dephan) AS untuk Ukraina.Hal itu merupakan bantuan militer terkait PDA ke-45 yang diberikan oleh pemerintahan Biden untuk Ukraina sejak Agustus 2021, menurut daftar persenjataan terbaru dari Dephan AS ke Ukraina.Pemerintahan Biden telah menggelontorkan dana sebesar lebih dari 43,7 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan militer ke Ukraina sejak konflik Rusia-Ukraina pada Februari 2022 silam.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023