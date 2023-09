Pesanan pabrik AS turun pada Juli 2023

Washington (ANTARA) - Jumlah pesanan pabrik di Amerika Serikat (AS) pada Juli 2023 mengalami penurunan 2,1 persen, tunjuk data yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pekan ini.Penurunan ini tidak seburuk penurunan 2,3 persen yang diperkirakan para ekonom.Jika tidak memperhitungkan transportasi, pesanan pabrik meningkat 0,8 persen, menyusul kenaikan 0,3 persen pada Juni.Pesanan untuk barang tahan lama (durable goods) yang diproduksi di AS turun sebesar 5,2 persen pada Juli, sedangkan pesanan untuk barang yang tidak tahan lama (nondurable goods) naik 1,1 persen.Hal ini terjadi ketika bank sentral AS Federal Reserve tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan peningkatan suku bunga yang agresif di tengah inflasi terburuk dalam puluhan tahun.

Pewarta: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2023