Daftar pemimpin dunia yang hadir dan absen dalam KTT G20 New Delhi

New Delhi (ANTARA) - Para pemimpin kelompok 20 negara-negara ekonomi besar (G20) akan mengawali pertemuan tahunannya Sabtu (9/9). Mereka bertemu untuk mengkoordinasikan kebijakan keamanan pangan, utang negara-negara miskin dan aksi iklim.Berikut adalah daftar mereka yang bakal hadir dalam KTT G20 di New Delhi, dan sejumlah pemimpin penting yang absen dalam perhelatan itu.Presiden Argentina Alberto FernandezPerdana Menteri Australia Anthony AlbanesePresiden Brazil Luiz Inacio Lula Da SilvaPerdana Menteri Inggris Rishi SunakPerdana Menteri Kanada Justin TrudeauPresiden Prancis Emmanuel MacronKanselir Jerman Olaf ScholzPerdana Menteri India Narendra ModiPresiden Indonesia Joko WidodoPerdana Menteri Italia Giorgia MeloniPerdana Menteri Jepang Fumio KishidaPutra Mahkota Arab Saudia Pangeran Mohamed bin SalmanPresiden Afrika Selatan Cyril RamaphosaPresiden Korea Selatan Yoon Suk-YeolPresiden Turki Tayyip ErdoganPresiden Amerika Serikat Joe BidenUni Eropa: Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel- Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina- Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi- Perdana Menteri Mauritius Pravind Kumar Jugnauth- Perdana Menteri Belanda Maerk Rutte- Presiden Nigeria Bola Tinubu- Sultan Oman Haitham bin Tarik al-Said- Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong- Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed- Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen- Sekjen PBB, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Presiden Bank Dunia, Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kepala Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kepala Organisasi Buruh Internasional (ILO), kepala Financial Stability Board, dan kepala Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).Presiden China Xi Jinping (diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang)Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez ObrdadorPresiden Rusia Vladimir Putin (diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov)

Penerjemah: Jafar M Sidik

Editor: M Razi Rahman

COPYRIGHT © ANTARA 2023