China tolak perusahaan dan individu warganya masuk daftar SDN AS

Beijing (ANTARA) - China secara tegas menentang Departemen Keuangan Amrika Serikat (AS) yang memasukkan perusahaan-perusahaan dan individu-individu China ke dalam "Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang-Orang yang Diblokir (SDN)" karena disebut terkait dengan pengembangan drone dan pesawat militer Iran.Menurut juru bicara Kementerian Perdagangan China, AS telah menyalahgunakan sanksi sepihak dan yurisdiksi lengan panjang (long-arm jurisdiction), merusak tatanan dan aturan perdagangan internasional, menghalangi pertukaran ekonomi dan perdagangan internasional yang normal, serta merugikan hak dan kepentingan sah dari perusahaan dan individu China.Jubir ini mengatakan, AS harus segera menghentikan penindasan tak berdasar yang dilakukannya terhadap perusahaan dan individu China.Selain itu, dia juga menambahkan bahwa China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingannya yang sah.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

