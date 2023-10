Sektor perangkat lunak China tumbuh kuat pada Januari-Agustus 2023

Beijing (ANTARA) - Industri perangkat lunak dan layanan teknologi informasi China mempertahankan pertumbuhan pendapatan dan laba dua digit dalam delapan bulan pertama tahun ini, ungkap data resmi.Laba sektor ini mencapai 862,8 miliar yuan (1 yuan = Rp2.124) atau sekitar 120,17 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.526) selama periode tersebut, naik 13,9 persen dari periode yang sama tahun lalu, menurut Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China.Sektor ini membukukan pendapatan gabungan senilai 7,52 triliun yuan pada periode tersebut, melonjak 13,5 persen secara tahunan (year on year/yoy).Secara khusus, pendapatan layanan komputasi awan (cloud computing) dan mahadata (big data) naik 15,7 persen (yoy) ke angka 753,2 miliar yuan, dan pendapatan layanan informasi dan teknologi platform e-commerce meningkat 9 persen (yoy) menjadi 698,1 miliar yuan pada periode yang sama.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

