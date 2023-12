Benarkah Israel dan AS boikot produk makanan dari Indonesia?

Unggahan video hoaks yang menarasikan Israel dan AS memboikot produk Indonesia. Faktanya, isi video tersebut tidak sesuai dengan narasi judul. (TikTok)

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sejak eskalasi konflik antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza menjelma menjadi tragedi kemanusiaan, seruan boikot dari konsumen dalam negeri terhadap produk atau merek yang terafiliasi dengan negara Israel semakin mengemuka.Bahkan terdapat ratusan daftar merek produk yang diduga terafliasi dengan Israel disebarluaskan di media sosial.Sebuah unggahan video di TikTok menarasikan bahwa kini, Israel dan Amerika melakukan hal serupa, yaitu memboikot produk yang berasal dari Indonesia.Berikut narasi dalam unggahan tersebut:Namun, benarkah pernyataan Israel dan AS boikot produk makanan dari Indonesia?Berdasarkan penelusuran, pernyataan dalam video tersebut merupakan editan. Terjemahan dalam video tersebut tidak sesuai dengan konteks aslinya. Potongan video tersebut serupa dengan unggahan ulang dalam akun Facebook pembawa berita, Ethan Forhetz di media KY3 News dalam YouTube Frome Cast yang diunggah 13 Februari 2018 lalu yang berjudul “ Ethan Forhetz melaporkan 'sketsa' tersangka pencuri ”.Hingga saat ini, tidak ada informasi resmi mengenai produk Indonesia yang diboikot oleh Israel dan Amerika Serikat. Dengan demikian, klaim Israel dan AS boikot produk makanan dari Indonesia merupakan keliru.Israel dan AS boikot produk makanan dari IndonesiaHoaks

