Beijing (ANTARA) - China menentang penyalahgunaan kontrol ekspor dan pembatasan investasi bersama oleh AS, Pernyataan itu dia sampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan media mengenai pernyataan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo baru-baru ini yang mendesak pembatasan akses China terhadap semikonduktor dan teknologi mutakhir.China telah berulang kali mengungkapkan bahwa langkah kontrol dan pembatasan yang dilakukan oleh pihak AS merupakan generalisasi konsep keamanan nasional. Langkah-langkah ini akan melemahkan aturan pasar serta tatanan ekonomi dan perdagangan internasional serta mengancam stabilitas rantai industri dan pasokan global, ujar He."Langkah-langkah tersebut tidak akan menghentikan pembangunan China, justru hanya merugikan kepentingan perusahaan-perusahaan AS dengan membuat mereka kehilangan pasar China," ungkap juru bicara itu, seraya menambahkan bahwa China akan mengikuti dengan cermat tren dan dampak dari langkah-langkah tersebut serta dengan tegas melindungi hak-hak dan kepentingannya.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023