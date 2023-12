Beijing mulai vaksinasi untuk tangkal subvarian COVID-19 XBB

Beijing (ANTARA) - Beijing mulai memberikan vaksin COVID-19 kepada kelompok-kelompok utama dengan menargetkan subvarian Omicron XBB, kata Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Center for Disease Prevention and Control/CDC) Beijing pada Senin (11/12).Warga yang berusia 60 tahun ke atas, atau berusia antara 18 hingga 59 tahun tetapi memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang serius, fungsi kekebalan tubuh yang rendah, atau risiko infeksi yang tinggi, memenuhi syarat untuk menerima vaksin XBB pada tahap ini jika mereka telah terinfeksi COVID-19 atau telah menerima setidaknya dua dosis vaksin COVID-19.Subvarian COVID-19 Omicron XBB telah berkembang menjadi salah satu subvarian yang dominan di dunia, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Oleh karena itu, vaksin yang mengandung antibodi dari subvarian XBB direkomendasikan untuk mendapatkan efek yang lebih baik, kata CDC Beijing.

