Kanada perkuat kapabilitas pertahanan udara pasukan NATO di Latvia

Ottawa (ANTARA) - Kementerian Pertahanan Nasional Kanada mengatakan pasukannya yang dikerahkan ke Kelompok Pertempuran NATO yang dipimpin Kanada di Latvia akan segera memiliki dua kapabilitas pertahanan udara yang baru.Menurut pernyataan pers dari kementerian itu pada Kamis (15/2), Kanada menginvestasikan 227,5 juta dolar Kanada atau sekitar 169 juta dolar AS untuk kapabilitas Pertahanan Udara bagi personel Angkatan Bersenjata Kanada di Latvia.Kanada telah memfinalisasi kontrak dengan Saab Canada Inc. untuk pengadaan Sistem Pertahanan Udara jarak pendek RBS 70 NG, yang akan memberikan perlindungan pertahanan udara taktis bagi pasukan Kanada di Latvia, ungkap pernyataan tersebut.Kapabilitas ini akan memungkinkan pasukan tersebut untuk mempertahankan diri dari pesawat dan helikopter bersayap tetap dalam jangkauannya, pesawat pendukung udara jarak dekat, Sistem Udara Nirawak kelas 1 yang berukuran kecil, dan Sistem Udara Nirawak yang berukuran lebih besar.Kanada juga menginvestasikan dana sebesar 46 juta dolar Kanada (34 juta dolar AS) untuk membeli peralatan anti-drone baru. Kedua kapabilitas pertahanan baru itu diperkirakan akan dikirim tahun ini, ungkap pernyataan tersebut.Pasukan Kanada saat ini berpartisipasi dalam Latihan Militer NATO "Steadfast Defender 2024". Ini merupakan latihan militer NATO terbesar dalam beberapa dekade dan akan berfungsi sebagai latihan untuk rencana Penangkalan dan Pertahanan NATO guna melawan berbagai ancaman terhadap kawasan Euro-Atlantik, menurut pernyataan tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Ade irma Junida

