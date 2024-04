AS "prihatin luar biasa" dengan dugaan hubungan Korut-Iran

Washington (ANTARA) - Amerika Serikat "prihatin luar biasa" atas kerja sama militer yang dicurigai sudah berlangsung lama antara Korea Utara dan Iran, kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller.Pernyataan itu disampaikan Miller dalam konferensi pers yang berlangsung di Washington D.C., Selasa (16/4), menjawab pertanyaan tentang apakah AS prihatin mengenai kerja sama Iran-Korut dalam program nuklir dan rudal balistik.“Tentu saja. Ini adalah sesuatu yang luar biasa kami khawatirkan,” katanya.Setelah menjalin hubungan diplomatik pada 1973, Pyongyang dan Teheran diketahui memiliki hubungan yang dekat kendati keduanya mendapat sanksi internasional atas program senjata mereka.Dalam penjelasan terpisah, Sekretaris Pers Pentagon Mayjen Pat Ryder juga menjawab pertanyaan mengenai kerja sama Teheran-Pyongyang, dan kemungkinan senjata Korut digunakan untuk menyerang Israel.“Saya tidak bisa berspekulasi. Tentu saja jika menyangkut ancaman yang ditimbulkan DPRK (Korea Utara) dan Iran, itu adalah sesuatu yang kami tanggapi dengan sangat serius,” katanya.Mayjen Ryder menambahkan bahwa menyangkut kawasan Indo-Pasifik, seperti halnya pertahanan AS yang amat kuat atas Israel, hubungan dan aliansi AS dengan Republik Korea dan Jepang pun sangat kuat.“Dan kami akan berdiri di samping mereka untuk bekerja bersama-sama menuju keamanan dan stabilitas di seluruh kawasan,” sambungnya.Sumber : Yonhap

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan

Editor: Rahmad Nasution

