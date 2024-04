China siap dorong pembangunan Jalur Sutra Digital dengan semua pihak

Beijing (ANTARA) - China siap mendorong pembangunan Jalur Sutra Digital dengan semua pihak sebagaimana disampaikan Wang Yong, Wakil Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference/CPPCC) ke-14.Ia berpidato dalam acara pembukaan Forum Pembangunan Jalur Sutra Digital Konferensi Internet Dunia.Guna membawa pembangunan komunitas dunia maya dengan masa depan bersama ke tahap yang lebih tinggi, China juga berharap dapat memperdalam kerja sama di bidang inovasi teknologi digital, memperkuat pertukaran budaya digital dan pengertian timbal-balik."China juga siap bekerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan seperangkat aturan tata kelola digital," tutur Wang.Dia mengatakan bahwa dirinya berharap forum tersebut dapat menyuntikkan dorongan baru ke dalam pengembangan berkualitas tinggi dari Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra, serta menciptakan platform baru bagi kerja sama ekonomi internasional.Mengusung tema "Konektivitas dan Kemakmuran Bersama" (Connectivity and Shared Prosperity) forum ini telah menarik peserta dari hampir 50 negara dan kawasan di seluruh dunia.

