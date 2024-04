Biden akan teken paket bantuan, segera kirim senjata ke Kiev

Washington (ANTARA) - Presiden AS Joe Biden menyatakan akan segera menandatangani paket bantuan sebesar 95 miliar dolar AS untuk Ukraina, Israel, dan wilayah Indo-Pasifik agar dapat mengirim segera senjata dan peralatan ke Ukraina pekan ini.Pada Selasa, Senat AS mengesahkan RUU senilai kurang lebih Rp1.500 triliun itu menyusul pemungutan suara dengan hasil 79-18.Paket itu termasuk 61 miliar dolar AS untuk Ukraina, 26 miliar dolar AS untuk Israel, dan 8 miliar dolar AS untuk inisiatif keamanan Indo-Pasifik.Biden dikabarkan telah menyiapkan 1 miliar dolar AS bantuan persenjataan untuk Ukraina yang bersumber dari undang-undang tersebut."Saya akan menandatangani rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang dan menyampaikan pidato kepada rakyat Amerika segera setelah rancangan undang-undang tersebut sampai ke meja saya besok sehingga kami dapat mulai mengirim senjata dan peralatan ke Ukraina pekan ini," kata Biden.Biden menambahkan bahwa situasi saat ini memerlukan langkah-langkah mendesak dari Washington karena tidak hanya Ukraina, tetapi juga Israel, serta para pengungsi dan mereka yang terkena dampak konflik di Jalur Gaza, Sudan, dan Haiti memerlukan bantuan."Undang-undang yang penting ini akan menjadikan bangsa dan dunia kita lebih aman karena kita mendukung teman-teman kita yang membela diri melawan teroris seperti (gerakan Palestina) Hamas, dan tiran seperti (Presiden Rusia Vladimir) Putin," klaim Biden.Sumber: Sputnik

Pewarta: Aditya Eko Sigit Wicaksono

Editor: Arie Novarina

Copyright © ANTARA 2024