Peringati Hari Kartini, KJRI Perth bahas isu pemberdayaan perempuan

Jakarta (ANTARA) - Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia Barat memperingati Hari Kartini dengan menyelenggarakan talkshow Indonesian Youth Connect (IYC) yang mengangkat isu pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di Indonesia.Kegiatan yang merupakan wujud kolaborasi dengan komunitas dan organisasi mahasiswa setempat, menjadi wadah bagi pemuda Indonesia di Australia Barat untuk berbagi ide, menyampaikan pendapat, dan mendengarkan langsung dari para pembicara mengenai peran perempuan dalam membangun komunitas dan bangsa.“Indonesian Youth Connect adalah program yang dirancang khusus untuk menginspirasi dan membuka channel networking yang luas kepada para sahabat muda,” kata Konsul Jenderal RI di Perth, Listiana Operananta, melalui rilis resmi KJRI Perth yang diterima di Jakarta, Minggu,Listiana mengungkapkan bahwa melalui semangat Hari Kartini, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi cerminan bahwa upaya Kartini dalam mengusung emansipasi perempuan telah membuahkan hasil.“Pada hari ini, kita akan mendengar dari SahabatMuda perempuan yang berada di Perth, yang tengah merantau mencari ilmu yang semata-mata akan mereka gunakan kelak untuk membangun daerahnya dan membantu masyarakat di wilayah sekitar mereka,” ucapnya.Selain menggandeng Association of Indonesian Postgraduates Students and Scholars in Australia (AIPSSA), Murdoch University Indonesian Student Association (MUISA) dan LPDP Perth, KJRI Perth turut menghadirkan pembicara yang merupakan tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, media, kesehatan, dan ekonomi lingkungan.Lebih lanjut Listiana menuturkan bahwa dirinya ingin mengajak para perempuan Indonesia, terutama para generasi muda, untuk menyadari bahwa berprestasi bisa mencakup bidang mana pun, mulai dari profesional, wirausaha, atau sebagai karyawan.Menurutnya, perempuan adalah bagian dari masyarakat yang juga memiliki nilai dan kontribusi penting.“Mari kita lanjutkan perjuangan Kartini dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan, dengan semangat yang sama seperti yang telah dia tunjukkan kepada kita semua,” tutur dia.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan

Editor: M Razi Rahman

