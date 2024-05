Laporan kerja sama lingkungan dan iklim China-Uni Eropa dirilis

Beijing (ANTARA) - Satu laporan dari sebuah wadah pemikir (think tank) bertajuk "Kerja Sama Lingkungan dan Iklim China-Uni Eropa (UE): Kemajuan dan Prospek" (China-EU Cooperation on Environment and Climate: Progress and Prospects) dirilis secara global pada Jumat (3/5).Laporan tersebut dirilis bersama oleh Pusat Penelitian Pemikiran Xi Jinping tentang Peradaban Ekologis, Pusat Konservasi Energi Nasional, Institut Xinhua, serta Institut Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan di bawah naungan Akademi Ilmu Pengetahuan China.Laporan tersebut terdiri dari lima bagian, yakni pendahuluan, upaya bersama bilateral untuk membangun komunitas seluruh kehidupan di Bumi, memperdalam kerja sama bilateral guna mengatasi perubahan iklim, kemajuan nyata dalam kerja sama bilateral di bidang lingkungan hidup, serta perkembangan jangka panjang yang stabil dalam kerja sama bilateral terkait lingkungan hidup dan iklim.Dalam menghadapi tantangan ekologi dan lingkungan hidup, China dan UE, yang masing-masing merupakan negara berkembang terbesar dan perserikatan terbesar di antara negara-negara maju, harus memikul tanggung jawab mereka, melakukan kerja sama di bidang lingkungan dan iklim, sekaligus bekerja sama untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan di Bumi, menurut laporan tersebut.Dengan menyoroti warna hijau sebagai warna khas kerja sama China-UE, laporan itu menyebutkan bahwa kerja sama ini tidak hanya memperkaya dan mengembangkan kemitraan strategis komprehensif bilateral, tetapi juga secara langsung memajukan tata kelola lingkungan, perdagangan, dan investasi kedua belah pihak, sehingga memberikan manfaat bagi seluruh dunia.Ke depannya, kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mendorong kerja sama yang lebih mendalam dan pragmatis, lebih menyelaraskan kebijakan lingkungan hidup dan iklim melalui mekanisme dialog dan kerja sama tingkat tinggi, membangun kerangka kerja sama jangka panjang, serta mendorong tata kelola lingkungan dan aksi iklim global, kata laporan itu.Laporan tersebut juga menyerukan untuk semakin memperkuat kemitraan hijau bilateral, dan bersama-sama membangun komunitas seluruh kehidupan di Bumi, serta memberikan kontribusi dalam mendorong dunia yang lebih bersih dan indah.

