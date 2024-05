Pekerja migran China catat pendapatan yang lebih tinggi pada 2023

Beijing (ANTARA) - Para pekerja migran dari sejumlah daerah pedesaan China menikmati pendapatan yang lebih tinggi dan kondisi kehidupan yang lebih baik pada 2023, ungkap data resmi.Pada 2023, pekerja migran di negara itu memperoleh rata-rata 4.780 yuan (1 yuan = Rp2.237) per bulan, naik 3,6 persen secara tahunan (year on year/yoy), menurut laporan Biro Statistik Nasional (NBS) China.Ruang hidup per kapita mereka di perkotaan naik 1,4 meter persegi menjadi 24 meter persegi tahun lalu, kata laporan tersebut.Laporan itu juga menunjukkan bahwa populasi pekerja migran di China mencapai 297,53 juta orang tahun lalu, naik 1,91 juta orang dari tahun sebelumnya.

