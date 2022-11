Prajurit Ukraina menembakkan 130 mm towed field gun M-46 di garis depan, saat serangan Rusia di Ukraina berlanjut, dekat Soledar, wilayah Donetsk, Ukraina, dalam gambar yang dirilis (10/11/2022). ANTARA FOTO/Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS/aww.