Sejumlah baling-baling berukuran besar untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga angin yang dibuat oleh Mingyang New Energy Material Technology Co Ltd, di Baotou, Mongolia Dalam, siap diangkut ke berbagai lokasi pembangkitan di China, Kamis (1/6/2023). Perusahaan tersebut mampu memproduksi 600 set baling-baling pembangkit listrik tenaga angin per tahun dengan kemampuan produksi listrik per unit antara 5 hingga 12 megawatt. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie/aww.