Irak ekspor 103 juta barel minyak mentah pada Desember 2022

ANTARA - Irak mengekspor sekitar 103 juta barel minyak mentah pada Desember 2022, menghasilkan pendapatan sebesar 7,6 miliar dolar AS. Menurut catatan statistik Organisasi Negara untuk Pemasaran Minyak (State Organization for Marketing of Oil) Irak, harga rata-rata minyak mentah Irak pada Desember adalah 73,64 dolar AS per barel. Perekonomian Irak sangat bergantung pada ekspor minyak mentah, yang menyumbang lebih dari 90 persen pendapatan negara tersebut.(XINHUA/Siti Zulaikha/Yovita Amalia/Sizuka)