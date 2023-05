Irak ekspor 99 juta barel minyak mentah pada April 2023

ANTARA - Irak mengekspor sekitar 98,63 juta barel minyak mentah pada April 2023 sehingga menghasilkan pendapatan 7,79 miliar dolar AS. Hal tersebut diumumkan kementerian perminyakan Irak, Selasa (2/5). Mengutip statistik dari State Organization for Marketing of Oil, sebuah perusahaan Irak, harga rata-rata minyak mentah Irak pada April mencapai 79 dolar per barel. (XINHUA/Rully Yuliardi Achmad/Arif Prada/Rinto A Navis)