Snapchat beli startup AR Israel

Jakarta (ANTARA News) - Snapchat membelirealitas tertambah (/AR) Israel, Cimagine Media, dengan harga sekitar 30 sampai 40 juta dolar AS, menandai akuisisi pertama Snapchat di Israel.Cimagine mengembangkan True Marketless Augmented Reality, teknologi yang memungkinkan pengguna secara virtual menempatkan furnitur dan perlengkapan yang ingin mereka beli di ruangan rumah mereka melalui perangkatmereka.Cimagine akan menjadi pusat riset dan pengembangan Snapchat di Israel dan diharapkan dengan cepat mampu memperbanyak tenaga kerjanya dari yang sekarang sebanyak 20 karyawan menurut laporan harian finansial Calcalist pada Minggu.Alasan utama akuisisi itu menurut laporan Calcalist lebih karena keberadaan tim berkeahlian tinggi dalam perusahaan tersebut ketimbang teknologinya.Pejabat Cimagine Media menolak berkomentar mengenai laporan itu menurut warta kantor berita Reuters. Perusahaan itu dibentuk tahun 2012 dan sudah menghasilkan beberapa juta dolar.Snap Inc yang berbasis di Venice, California, akanpaling cepat Maret 2017 dengan taksiran nilai 25 miliar dolar AS.

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Editor: Maryati