Krisis diplomatik AS-Rusia, Kremlin bersumpah balas Washington

barack obama, presiden obama, pemilu as, donald trump, vladimir putin, obama sanksi rusia, krisis diplomatik as-rusia

Jakarta (ANTARA News) - Juru Bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, menyatakan serangkaian sanksi yang diterapkan Amerika Serikat kepada Rusia yang diumumkan Kamis waktu AS lalu, akan merusak hubungan Moskow dan Washington.Peskov memastikan bahwa Putin akan mengelurkan perintah atau keputusan presiden sebagai balasan sepatutnya atas sanksi diplomatik yang diterapkan Obama yang di antaranya mengusir 35 diplomat Rusia di AS.Dalam jumpa pers, Peskov menyatakan Moskow meragukan keefektifan langkah yang diambil pemerintahan AS sekarang yang umurnya tiga pekan lagi.Selain mengusir 35 diplomat Rusia, Washington juga menutup dua kompleks diplomatik Rusia di New York dan Maryland sebagai balasan atas apa yang disebut AS sebagai gangguan yang dilakukan Rusia terhadap para diplomat Amerika di Moskow, demikian Reuters.

Editor: Jafar M Sidik