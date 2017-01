Psy berkolaborasi dengan Rain

id

psy, rain

Jakarta (ANTARA News) - Penyanyi asal Korea Selatan Rain akan kembali ke dunia musik dengan "The Best Present" pada 15 Januari.Agensi Rain pada Jumat (6/1) merilis videoberdurasi 15 detik di laman resmi dan jejaring sosial untuk mengumumkan kembalinya Rain, yang menunjukkan siluet sang penyanyi saat dia bersiap untuk menari di bawah lampu sorot.Agensi juga mengungkapkan bahwa Psy, yang populer dengan lagu "Gangnam Style", berkolaborasi dengan Rain menurut warta laman Korea Times.Rain, yang memiliki nama asli Jung Ji-hoon, tampil perdana pada 1998 sebagai anggota dariFan Club.Dia dikenal luas pada 2002 ketika memulai debut sebagai penyanyi solo menggunakan nama panggungnya.Lagu-lagu hit dia antara lain "Ways to Avoid the Sun" (2003), "It's Raining" (2004), "Rainism" (2008), dan "LA Song" (2014).Jung juga merupakan aktor yang sukses. Dia terkenal karena peran-perannya dalam drama Korea seperti "Full House" (2004) dan film Hollywood "Ninja Assassin" (2009).

