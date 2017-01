Kim Kardashian buka mulut soal perampokan Oktober silam

id

kim kardashian

Los Angeles (ANTARA News) - Kim Kardashian akhirnya buka mulut soal kejadian buruk yang menimpanya Oktober silam, dirampok dan ditodong senjata di Paris, dalam gaya klasik Kardashian. Kim membicarakannya di video promosi untuk “Keeping Up With the Kardashians” musim terbaru.





Dalam video klip itu, sambil berurai air mata dia mengingat malam ketika orang-orang bersenjata dan bertopeng menyerbu ke kamar hotelnya, kemudian membekapnya sebelum menguncinya di dalam kamar mandi dan mencuri perhiasan yang dikabarkan bernilai 10 juta dolar AS.





“Mereka akan menembakku dari belakang,” kata Kardashian West (36) pada para saudarinya dalam video itu. “Tidak ada jalan keluar. Memikirkannya saja membuatku emosi.”





Kardashian tutup mulut selama beberapa bulan setelah kejadian itu, di mana suaminya rapper Kanye West dikabarkan sakit pada November, hingga ia terpaksa dirawat di rumah sakit dan membatalkan sisa turnya.





Kardashian kembali ke media sosial pekan ini lewat unggahan foto keluarganya di Instagram, seperti dikutip dari AFP.





Bintang reality show, yang punya 49,4 juta pengikut di Twitter dan 89,8 juta di Instagram, tinggal di hotel mewah di Paris pada Oktober untuk menghadiri pekan mode di kota tersebut.

Penerjemah: Nanien Yuniar

Editor: Fitri Supratiwi