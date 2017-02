id

Disney on Ice

Jakarta (ANTARA News) - Disney On Ice akan kembali tampil di Indonesia. Pertunjukkan yang diproduksi oleh Feld Entertainment itu akan hadir dengan tema "The Wonderful World of Disney on Ice" di ICE BSD pada 20-23 April.Dalam siaran pers yang diterima ANTARA News, Rabu, promotor DME Asia mengatakan bahwa pertunjukkan tersebut akan dimeriahkan oleh tokoh-tokoh kartun Disney seperti Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck dan Goofy.Tidak hanya itu, Disney on Ice akan menampilkan tokoh Disney lainnya yang dirangkai dalam satu cerita. Mulai dari bersekolah bersama sekumpulan ikan-ikan dari "Finding Dory" saat Dory, Nemo dan Marlin berpetualang untuk menemukan arti sejati dari keluarga.Kemudian berpetualang ke dinginnya dunia es Arendelle bersama Anna dan Elsa serta si manusia salju Olaf dari "Frozen" yang menceritakan kekuatan cinta antara saudara perempuan Anna dan Elsa.Meraih mimpi bersama Rapunzel. Kemudian berpetualang bersama tokoh cantik dari film kartun Walt Disney yang pertama yaitu Putri Salju/Snow White yang berbahagia bersama temannya tujuh kurcaci.Tak ketinggalan aksi Buzz dan Woody. Lalu, berpetualang bersama Simba, Timon dan Pumbaa yang akan membawa ke negeri kebanggaanya di Afrika, serta petualangan persahabatan yang berani diantara Jasmin, Aladdin dan Genie."The Wonderful World of Disney on Ice" juga akan menampilkan semua tokoh puteri Disney yang akan meluncur diatas es.Tiket Disney on Ice sendiri ditawarkan dengan harga mulai dari Rp 250.000 hingga Rp 1.500.000.

Editor: Ruslan Burhani