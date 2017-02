Harga cabai di Sumenep masih Rp130 ribu/kilogram

id

Sumenep (ANTARA News) - Harga cabai merah kecil biasa di Pasar Anom Baru di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Senin, masih Rp130 ribu per kilogram."Untuk cabai kecil, harganya tidak mengalami perubahan dibanding pekan lalu. Kalau harga cabai merah besar biasa, turun," kata Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumenep, Sukaris di Sumenep.Harga cabai besar pada pekan lalu Rp35 ribu per kilogram dan pada awal pekan ini Rp25 ribu.Selain cabai, harga sejumlah komoditas juga berfluktuasi dibanding pekan laku, di antaranya bawang merah, kubis, dan tomat.Harga bawang merah naik dari Rp28 ribu per kilogram menjadi Rp32 ribu.Sementara harga kubis dan tomat pada awal pekan ini turun dibanding pekan lalu, masing-masing dari Rp7 ribu per kilogram menjadi Rp6 ribu dan Rp5 ribu menjadi Rp4 ribu."Untuk harga komoditas lainnya stabil dibanding pekan lalu," kata Sukaris, menerangkan.Harga beras tetap pada kisaran Rp8.700 hingga Rp9.400 per kilogram, mentega curah Rp21 ribu, gula pasir Rp13 ribu, dan minyak goreng curah Rp12.500 per kilogram.Begitu juga harga sejumlah jenis daging, yakni harga daging sapi tetap Rp120 ribu per kilogram, daging ayam kampung Rp65 ribu, dan daging ayam broiler Rp30 ribu.Staf Disperindag Sumenep memantau harga komoditas setiap hari di dua pasar di Kecamatan Kota, yakni Pasar Anom Baru sebagai lokasi utama dan Pasar Bangkal Baru sebagai pembanding.

Editor: Fitri Supratiwi