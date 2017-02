Saham Tokyo berakhir turun tipis 0,04 persen

id

Tokyo (ANTARA News) - Bursa saham Tokyo berakhir sedikit melemah pada Kamis, karena sentimen investor memburuk oleh risalah pertemuan Federal Reserve AS yang mengungkapkan sikaptentang kenaikan suku bunga berikutnya, sementara penguatan yen terhadap dolar AS menambah suasanaIndeks Nikkei-225 di Bursa Efek Tokyo merosot 8,41 poin atau 0,04 persen dari penutupan Rabu (22/2) menjadi berakhir di 19.371,46 poin.Sementara indeks Topix dari seluruh saham papan utama turun tipis 0,84 poin atau 0,05 persen menjadi ditutup pada 1.556,25 poin.Saham-saham yang mengalami kemunduran relatif jauh pada penutupan terdiri dari sekuritas, logam non besi dan saham-saham yang terkait besi dan baja, dengan nilai transaksi mencapai 2.004 miliar yen (17,71 miliar dolar AS), demikian Xinhua.(UU.A026)

Editor: Heppy Ratna