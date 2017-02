Prediksi Manchester United vs Southampton

id

London (ANTARA News) - Gelandang serang Manchester United (MU) Henrikh Mkhitaryan bakal absen karena masih dibekap cedera hamstring setelah menang 1-0 atas Saint-Etienne dalam laga Liga Europa pada Rabu pekan ini.Daya gedor MU bukan tidak mungkin mengendor lantaran pemain itu demikian eksplosif di sejumlah pertandingan terdahulu. Manchester United siap meladeni Southampton dalam palagan final Piala Liga yang digelar di Wembley Stadium, London pada Minggu petang, atau Minggu malam, pukul 23.30 WIB. Pertandingan itu akan ditayangkan secara langsung oleh beIN Sports 4.Sementara gelandang Michael Carrick berangsur pulih setelah menderita cedera bahu di Prancis, dan diwartakan bahwa Phil Jones tidak bakal memperkuat lini pertahanan MU. Ia masih mengalami cedera kaki.Southampton bakal diperkuat playmaker Sofiane Boufal, yang baru pulih dari cedera engkel. Ada sederet pemain yang masih menderita cedera, yakni Charlie Austin, Virgil van Dijk, Jeremy Pied, Matt Targett dan Alex McCarthy.Ini kali kedua bagi kedua tim bersua dalam final kompetisi Piala Liga, masing-masing pada final Piala FA 1976; Southampton kemudian menduduki peringkat pertama setelah menekuk United 1-0 berkat gol yang dicetak oleh Bobby Stokes.Dalam pada itu, kapten MU Wayne Rooney, yang belakangan diisukan bakal hengkang ke China, akan diturunkan oleh pelatih Jose Mourinho.Kalau saja MU menang dalam final ini, maka ini trofi perdana bagi Mourinho dalam musim pertama membesut the Red Devils."Hal yang terpenting bahwa klub mampu meraih trofi di musim lalu (Piala FA). Kami siap meraih trofi lainnya dengan meraih kemenangan dalam final nanti di musim ini.""Saya sedang berkonsentrasi penuh kepada klub. Saya lebih dari sekedar orang yang melatih di klub ini. Saya benar-benar termotivasi.""Pertandingan ini tentu saja demikian bernilai dan berharga di mata fans. Saya berharap mampu mewujudkan harapan dan memberi sukacita kepada mereka dalam pertandingan nanti.""Saya tahu bahwa kali terakhir Southampton meraih trofi itu pada 1976 ketika melawan Manchester United. Peristiwa itu sudah demikian lama dan tentu bakal fantastis jika bisa diulang.""Saya paham bahwa atmosfer yang positif kini berada di kubu kami dan seluruh fans. Yang terpenting, kami tetap fokus dan tetap berkonsentrasi pada pertandingan."De Gea (penjaga gawang), Blind, Smalling, Bailly, Valencia, Herrera, Carrick, Martial, Pogba, Mata, IbrahimovicForster (penjaga gawang), Soares, Yoshida, Stephens, Bertrand, Romeu, Davis, Ward-prowse, Tadic, Redmond, Gabbiadini* Ini final kali kesepuluh bagi Manchester United di ajang Piala Liga. Mereka mengoleksi empat kemenangan dan empat kekalahan. Tiga dari kemenangan itu diraih di laga final (2006 v Wigan, 2009 v Spurs dan 2010 v Aston Villa).* Sebagai manajer, Jose Mourinho telah mencapai final Piala Liga untuk kali ketika (sebagai manajer Chelsea 2005, 2007 dan 2015), meraih ketiga trofi itu. Ia menjadi manajer dengan capaian terbaik dalam laga final Piala Liga.* Hanya Brian Clough (empat kali) dan Sir Alex Ferguson (empat kali) yang mampu meraih juara Piala Liga lebih dari Mourinho (tiga kali).* Mourinho belum pernah menderita kekalahan di ajang final piala domestik sepanjang kariernya, juga mencakup piala FA pada 2007.* Zlatan Ibrahimovic mengoleksi empat gol dalam empat laga final liga domestik, termasuk ketika ia masih memperkuat Paris Sain-Germain.* Claude Puel hanya sekali mencapai final di liga domestik sebelum meniti karier sebagai manajer. Ia membawa Monaco melaju ke final Piala Liga Prancis pada 2001. Mereka kalah 1-2 dari Lyon dalam babak perpanjangan waktu.22/02/2017 AS Saint-√Čtienne 0 - 1 Manchester United19/02/2017 Blackburn Rovers 1 - 2 Manchester United16/02/2017 Manchester United 3 - 0 AS Saint-√Čtienne11/02/2017 Manchester United 2 - 0 Watford05/02/2017 Leicester City 0 - 3 Manchester United11/02/2017 Sunderland 0 - 4 Southampton04/02/2017 Southampton 1 - 3 West Ham United31/01/2017 Swansea City 2 - 1 Southampton28/01/2017 Southampton 0 - 5 Arsenal25/01/2017 Liverpool 0 - 1 Southampton19/08/2016 Manchester United 2 - 0 Southampton23/01/2016 Manchester United 0 - 1 Southampton20/09/2015 Southampton 2 - 3 Manchester United11/01/2015 Manchester United 0 - 1 Southampton08/12/2014 Southampton 1 - 2 Manchester United* Manchester United 2 - 0 Southampton* Manchester United 2 - 1 Southampton* Manchester United 3 - 1 Southampton

