AS keluarkan peringatan perjalanan ke Ethiopia

Addis Ababa (ANTARA News) - Amerika Serikat (AS) pada Kamis (27/4) mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk tidak pergi ke wilayah yang sering dikunjungi turis di Ethipoia, menyusul serangkaian serangan granat yang menargetkan hostel dan rumah.Kedutaan besar AS di Addis Ababa mengatakan ada empat ledakan granat bulan ini di Gondar, sebuah kota di wilayah utara yang terkenal dengan kastil-kastil kunonya.Gondar, tempat persinggahan populer bagi turis di Ethiopia, juga menjadi lokasi protes antipemerintah tahun lalu, yang berujung pada deklarasi status darurat nasional."Kedutaan mengimbau warga AS untuk secara hati-hati mempertimbangkan apakah pergi ke Gondar memang diperlukan saat ini," kata kedubes dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP.Sementara, juru bicara pemerintah Ethiopia belum memberikan keterangan tentang peringatan perjalanan tersebut. (mu)

