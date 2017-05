Anjing laut dan karibu terancam punah di Arktika

Montreal (ANTARA News) - Anjing laut dan karibu Atlantik terancam punah di Arktika Kanada, kata sebuah panel pakar.Komite Status Hewan Liar Terancam Punah di Kanada (Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada/COSEWIC), yang bertemu di Whitehorse, pada Senin mengatakan bahwa jumlah spesies hewan liar Kanada utara yang saat ini terancam mencapai 62 ekor."Selama beberapa dekade terakhir, area yang ditinggali ribuan anjing laut Arktika Tinggi dan makin banyak populasi di Sentral dan Arktika Rendah yang menyusut dan terus berkurang. Saat iklim menghangat dan es laut berkurang, interaksi dengan industri dan pariwisata meningkat," menurut laporan para pakar itu."Ancaman tersebut, akibat panen yang masih berlangsung, memancing komite untuk merekomendasikan status Kekhawatiran Khusus untuk kedua populasi."Angjing laut sangat unik dan sensitif terhadap perubahan lingkungan, kata mereka."Anjing laut sangat penting bagi Inuit, baik sebagai makanan maupun sebagai bagian dari budaya, dan masih begitu sampai sekarnag," kata anggota COSEWIC, Hal Whitehead.COSEWIC juga mengungkapkan kekhawatiran untuk karibu timur. Sebuah kawanan gembala terkenal, di Sungai George, di Quebec dan Labrador berjumlah lebih dari 800.000 ekor pada 1993."Jumlahnya merosot ke level terendah menjadi hanya beberapa ribu hewan. Kawanan besar kedua juga mengalami penurunan serius," kata para pakar, demikian AFP.(Baca juga: Perempuan Australia temukan anjing laut di toilet pemakaman

Penerjemah: Ida Nurcahyani

Editor: Heppy Ratna