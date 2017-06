Liburan ke Indonesia, putri Obama ucapkan selamat Lebaran

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama tengah menikmati liburan bersama istri dan dua orang putrinya di Indonesia. Presiden AS ke-44 tiba di Bali, Jumat (23/6), atau dua hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.Meski tengah asyik berlibur, putri Barack Obama, Malia Obama, mengucapkan selamat Lebaran lewat akun Instagramnya @obama.malia.Dalam postingan multiple foto yang diunggah, pada kolom keterangan dia menulis "Eid Mubarak to all our Muslim brothers and sisters."Pada postingan gambar pertama dengan warna hijau dan pink yang dominan tertulis harapan "semoga Hari Idul Fitri ini membawa kehangatan, momen-momen kebahagiaan, keceriaan dan hal-hal yang menggembirakan."Gambar kedua menunjukkan pesawat animasi yang membentuk tulisan "Selamat Idul Fitri untuk kalian dan keluarga." Sementara itu, empat gambar lainnya berisi tulisan dengan pesan serupa.Postingan Malia tersebut mendapat sambutan hangat dari para pengguna Instagram. "Terima kasih," tulis @purnomobeni.bp.Ada pula yang mengucapkan selamat datang dan selamat berlibur di Indonesia, seperti @ayutibulaan yang menuliskan "Have a great holiday in Bali. God Bless You and your fam," di kolom komentar.

Editor: Unggul Tri Ratomo